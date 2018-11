Več kršitev pri nadzoru odpadkov, ki so 'potovali' prek meja

V Luki Koper so pregledali dva zabojnika. V prvem so bili odpadni tepihi iz ZDA za Slovenijo. Pošiljko je spremljala pravilno izpolnjena dokumentacija, na fizičnem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Inšpektorat za okolje in prostor, finančna uprava ter policija so novembra izvedli dve koordinirani akciji nadzora pošiljanja odpadkov prek meja. (slika je simbolična)

V drugem zabojniku pa so bili odpadni kompresorji, poslani iz Madžarske prek Slovenije v Pakistan. Pošiljko je spremljal dokument, v katerem so bili odpadki deklarirani kot električni in elektronski sklopi. Pri fizičnem pregledu so ugotovili, da kompresorji niso izsušeni in izkazujejo nevarne lastnosti, zato je bila uporabljena napačna koda za uvrščanje odpadkov.

Nadzor so izvedli v okviru projekta Sweap, namenjenega nadzoru pošiljk odpadkov. Naključne akcije nadzora bodo nadaljevali tudi v prihodnje, vanje pa bodo vključene vse vrste transporta, s katerim prevažajo odpadke, so še navedli na ministrstvu.

Inšpektorji so opazili tudi, da je dno kontejnerja naoljeno, kar je bila posledica iztekanja olja iz kompresorjev. Izvoz v tretje države je v takem primeru prepovedan. Pošiljko so zadržali, nato pa obvestili pristojni madžarski organ, na katerega so tudi naslovili zahtevo, da se odpadki vrnejo na Madžarsko.

Na počivališču Barje so zaustavili večje število tovornih vozil. V osmih primerih je šlo za prevoz odpadkov; dve pošiljki so prevažali v notranjem prometu, v šestih primerih pa so prevažali pošiljke odpadkov prek meja.

Pri pregledu dokumentacije pri pošiljki odpadnega papirja iz Italije v Avstrijo so ugotovili, da so bila nekatera polja v dokumentu nepopolno izpolnjena, so pa odpadki ustrezali opisu na dokumentaciji. Vozniku so tako izrekli opozorilo.