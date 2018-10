Zaskrbljujoči obeti: največja svetovna mesta se počasi potapljajo

Naraščanje morske gladine in vedno hujši vremenski pojavi, ki so posledica podnebnih sprememb, grozijo večini največjih svetovnih mest. Znanstveniki opozarjajo, da se bodo zato, ker oblasti pri upravljanju, načrtovanju in razvoju svetovnih prestolnic ne upoštevajo vplivov globalnega segrevanja, v prihodnosti znašla pod vodo.

Kot piše angleški Guardian, bodo London, Džakarta, Šangaj in druga največja svetovna mesta, ki zaradi vpliva globalnega segrevanja že 'tonejo', v prihodnosti še bolj ranljiva za posledice vedno močnejših neviht in poplav, ki so posledica podnebnih sprememb.

Veličastna svetovna mesta so morda res videti trdna, a so zaradi naraščanja morske gladine in vedno močnejših neviht vedno bolj ogrožena in vedno bolj pod vodo. FOTO: iStock

Znanstveniki pod okriljem Medvladnega foruma za podnebne spremembe v novem poročilu opozarjajo, da se večina svetovnih prestolnic neučinkovito pripravlja na posledice podnebnih sprememb. London tone zaradi geoloških dejavnikov, Houston pa se pogreza zaradi črpanja nafte Nekatera večja svetovna mesta že tonejo zaradi različnih razlogov. Tla pod Šangajem se na primer ugrezajo pod težo stavb in naraščajoča morska gladina, ki je posledica podnebnih sprememb, bo razmere le še poslabšala, piše Guardian. Džakarta naj bi se zaradi vedno močnejšega črpanja podzemne vode vsako leto znižala za 25 centimetrov. Houston se pogreza zaradi vedno večjega črpanja nafte. Bangkok vedno nižje potiska teža nebotičnikov, London pa se počasi potaplja zaradi geoloških dejavnikov.

Svetovna mesta so na podnebne spremembe slabo pripravljena.

Znanstveniki so na težavo opozorili po mednarodnem srečanju vodilnih znanstvenikov, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami v Južni Koreji. Na srečanju so predstavili rezultate obsežne študije, v kateri so raziskovali, če in kako se lahko svet izogne kritičnemu dvigu temperature 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo. Združeni narodi so za pripravo študije izbrali vodilne svetovne klimatologe. Svet se je namreč glede na predindustrijsko dobo segrel za približno stopinjo Celzija, če bi se segrel še za pol stopinje, pa bi se posledično lahko morska gladina dvignila še za 40 centimetrov, kar bi imelo uničujoče posledice za svetovno prebivalstvo in okolje.

Znanstveniki pod okriljem Medvladnega foruma za podnebne spremembe v novem poročilu opozarjajo, da se večina svetovnih prestolnic neučinkovito pripravlja na posledice podnebnih sprememb. FOTO: Thinkstock