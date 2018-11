Zemljin ozonski plašč naj bi se na severu obnovil po letu 2030

Ozonski plašč, ki Zemljo ščiti pred smrtonosnim ultravijoličnim sevanjem, se je začel tanjšati v 70. letih prejšnjega stoletja zaradi množične uporabe kloroflorogljikov (CFC), ki jih na primer vsebujejo laki za lase. Znanstveniki so sprožili alarm in države so se leta 1987 z montrealskim protokolom dogovorile o prepovedi CFC.