Izkopanih je že 900 metrov druge cevi predora Karavanke

Letos mineva 30 let, odkar so skozi predor Karavanke zapeljala prva vozila. Gradnja druge cevi avtocestnega predora se je začela marca 2020. Skupna dolžina vzhodne predorske cevi je 7.948 metrov, od tega bo predor na slovenski strani do meje z Republiko Avstrijo znašal 3.546 metrov. Slovenska podružnica Cengiza je na Twitterju sporočila, da so do včeraj izkopali že 900 metrov predorske cevi. Dela in izkop naj bi bili končani v začetku maja leta 2025, turški Cengiz je na svoji spletni strani navedel, da je trenutno končanih 11 odstotkov projekta.