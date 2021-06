Poleti na cestah pričakujte zastoje

Od Vrhnike do Ljubljane v uri in petnajstih minutah, po polžje. Tako je bilo v ponedeljek, če ste se s Primorskega peljali proti Ljubljani. Pa tudi sicer poleti pričakujte zastoje. Z gradbenimi deli se je namreč v soboto začela obnova 1,3-kilometrskega odseka severne ljubljanske obvoznice med izvozoma Bežigrad in Nove Jarše. Obnova bo trajala do predvidoma 17. avgusta. Na Darsu vse voznike prosijo: bodimo strpni in upoštevajmo prometna pravila.

