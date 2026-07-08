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Kam je odšel mladoletni Jon iz Ljubljane?
Črna kronika

Kam je odšel mladoletni Jon iz Ljubljane?

Moški ni želel izpustiti otroka, posredovali specialci
Črna kronika

Moški ni želel izpustiti otroka, posredovali specialci

Kje je Matjaž?
Črna kronika

Kje je Matjaž?

Več požarov na Viču, policisti prijeli moškega z vžigalnikom
Črna kronika

Več požarov na Viču, policisti prijeli moškega z vžigalnikom

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov
Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah
Slovenija

Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah

V gozdu našli ukraden kros motor Črna kronika

V gozdu našli ukraden kros motor

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Gasilci v Izoli rešili spečega človeka in pogasili nočni požar v delavnici Črna kronika

Gasilci v Izoli rešili spečega človeka in pogasili nočni požar v delavnici

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78-letni kolesar umrl po hudem padcu med vožnjo med Izolo in Koprom Črna kronika

78-letni kolesar umrl po hudem padcu med vožnjo med Izolo in Koprom

Nevihta v gorah, zdrsi, krušenje skal: posredoval tudi helikopter Črna kronika

Nevihta v gorah, zdrsi, krušenje skal: posredoval tudi helikopter

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Štirikrat počilo na primorski avtocesti v enem dopoldnevu Slovenija

Štirikrat počilo na primorski avtocesti v enem dopoldnevu

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Padla 12 metrov v globino: kopalci iz Soče rešili ponesrečeno turistko Črna kronika

Padla 12 metrov v globino: kopalci iz Soče rešili ponesrečeno turistko

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Nesreča pri Uncu: Policija išče voznika avtošole in očividce Črna kronika

Nesreča pri Uncu: Policija išče voznika avtošole in očividce

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Onesnaženje vode pri Račah: pogin rib in obsežna intervencija Črna kronika

Onesnaženje vode pri Račah: pogin rib in obsežna intervencija

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Zažgal oglarsko kopo, posredovali gasilci in policija Črna kronika

Zažgal oglarsko kopo, posredovali gasilci in policija

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50 metrov drsela po pobočju, padla čez dva skalna roba in se huje poškodovala Črna kronika

50 metrov drsela po pobočju, padla čez dva skalna roba in se huje poškodovala

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51-letnik v priporu: našli vojaško puško, pištolo in kokain Črna kronika

51-letnik v priporu: našli vojaško puško, pištolo in kokain

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Na prehodu zbil pešca, nato pobegnil: vozil je pijan Črna kronika

Na prehodu zbil pešca, nato pobegnil: vozil je pijan

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, priključek Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 14 min, dolžina: 3 km in 800 m.
Ovire 24ur.com
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, v križišču Maistrove in Raičeve ulice, zaprt en prometni pas, prireditev "Mednarodna žonglerska konvencija", zapora pasu za naravnost in pasu za levo zavijanje.
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