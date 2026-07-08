07. 08. 2026 19.35
Los Angeles Kingsi so na družbenih omrežjih sporočili, da bodo 24. februarja 2027 upokojili dres s ...
07. 08. 2026 18.37
Na trgu električnih vozil zadnje dni vlada razburjenje. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ...
07. 08. 2026 19.44
Jedrska elektrarna Krško že deluje na 80 odstotkih. Če temperatura reke doseže trenutno dovoljeno ...
07. 08. 2026 10.39
Po mesecu dni suhega in vročega vremena po državi vladajo izjemne sušne razmere. Ponekod bi za ...
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