VIDEO: Zaradi hitrosti v zid, mladeniča pa sta se v predoru kar sprehajala

V predoru Markovec se je v soboto ob 19.53 zgodila prometna nesreča s samoudeležbo. Kot so sporočili policisti PU Koper, je 29-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil ob robnik, nato pa še v zid predora. Na srečo je nastala le gmotna škoda, vozniku pa so policisti izdali plačilni nalog.

Ob 20.12 pa so na PU Koper dobili obvestilo, da sta v predoru Markovec dve osebi, ki s steklenico v roki hodita po vozišču. Policisti so izsledili 24-letnega voznika mopeda iz okolice Portoroža, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 1,54 mg/l. Možje v modrem so mu zaradi več storjenih cestnoprometnih prekrškov izdali več plačilnih nalogov in vozilo odstranili z avtoceste.