10 tujcev in romunski voznik skušali zbežati pred policisti

Včeraj okoli 5. ure zjutraj so policisti pri zapornici Hrvoje opazili vozilo madžarskih registracij. Z znaki za zaustavitev so voznika večkrat poskušali ustaviti, vendar tega ni upošteval, ampak je peljal naprej, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Zato so postavili stinger pri Mostičju, ki ga je voznik prevozil, zaradi česar se je osebni avto mercedes G zaustavil, osebe iz vozila pa so se razbežale. Policisti so nato prijeli devet državljanov Pakistana in enega iz Afganistana, voznik je pobegnil. Čez čas so policisti izsledili 23-letnega državljana Romunije, ki je tudi priznal, da je vozil avto, so pojasnili na PU Koper in dodali, da postopki še potekajo.