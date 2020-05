100.000 evrov premoženjske koristi. Kriminalisti preiskali delovanje društva Maus

"V prvem predkazenskem postopku je zbiranje obvestil potekalo v smeri utemeljitve suma storitve kaznivega dejanja izneverjenja po 215. členu Kazenskega zakonika, za katero je predpisana kazen zapora do treh let," so sporočili s PU Maribor. Predkazenski postopek je potekal zaradi suma nepravilnosti pri zbiranju dobrodelnih prispevkov za pomoč socialno ogroženim in drugim pomoči potrebnim osebam po Sloveniji. Policija je s tem v zvezi, kot pravijo, prejela prijave petih oseb oziroma njihovih zastopnikov. Ti so prejeli manj sredstev, kot je bilo v zbiralnih akcijah zbranega denarja.

Kot so sporočili s PU Maribor, so nato na podlagi dodatnih ugotovitev kriminalistično preiskavo razširili na skupno 21 oseb, za katere je prostovoljne prispevke zbirala osumljena oseba.

Kot pojasnjujejo, je bila kriminalistična preiskava zelo obsežna, saj je bilo med ostalim treba zbrati tudi obvestila od več oseb z območja Slovenije, ki so darovale denarna sredstva za pomoč različnim osebam. "Tako smo v predkazenskem postopku opravili skupno več kot 400 razgovorov z osebami in izvedli številne druge aktivnosti v predkazenskem postopku," so zapisali v sporočilu za javnost. "Ugotovljeno je bilo, da so bile v vseh primerih nepravilnosti pri razdelitvi prejetih sredstev, pri čemer je utemeljeno osumljena oseba v obdobju od septembra 2016 do oktobra 2019 samovoljno in brez soglasja upravičencev razpolagala s pridobljenimi denarnimi sredstvi pomoči potrebnim. Denarna sredstva je porabila za svoje potrebe, poleg tega pa je nekaterim upravičencem dodelila več denarnih sredstev, kot jih je dejansko za njih zbrala. Ugotovljeno je bilo, da si je na ta način pridobila več kot 100.000 evrov premoženjske koristi. Policija je na podlagi zbranih obvestil že med predkazenskim postopkom pristojnemu tožilstvu predlagala zavarovanje denarnih sredstev, ki so bila na podlagi odredbe pristojnega sodišča zavarovana. Večji del zavarovanih sredstev, ki so nesporno pripadali upravičencem, je bilo v predkazenskem postopku s strani pristojnega sodišča že vrnjenih," so še dodali. Po zbranih obvestilih je bila na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru zoper eno osumljeno osebo podana tudi kazenska ovadba.

Drug predkazenski postopek v zvezi z zbiranjem dobrodelnih prispevkov pa je potekal v smeri utemeljevanja suma storitve kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, za katero je predvidena denarna kazen ali zapor do treh let. "V tem primeru so bili podani razlogi za sum, da se je zavajalo širši krog ljudi v Sloveniji pri zbiranju dobrodelnih prispevkov glede višine potrebnih sredstev upravičenca. V predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da je bilo za posameznega upravičenca zbranih več sredstev od dejansko potrebnih, vendar pa smo ugotovili, da doslej sredstva niso bila neupravičeno uporabljena in v zadevi ni podanih elementov, ki so potrebni za utemeljevanje suma storitve kaznivega dejanja. Zato smo o tem obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru s poročilom. Če bo policija v zvezi s tem zaznala nova dejstva ali informacije, bo o tem obvestila pristojno tožilstvo," so še dodali na PU Maribor.