11-letni otrok v spremstvu očeta vozil neregistriran avtomobil

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so policisti 11-letnega otroka na vožnji zaustavili na eni od intervencij zaradi prijave kršitve javnega reda in miru. Pri tem so ugotovili, da mladoletna oseba upravlja z vozilom, ki mu je pred 14 dnevi potekla registracija. Policisti so nato plačilni nalog napisali njegovemu očetu, ki je bil sopotnik v vozilu, okrajno sodišče pa obvestili o več kršitvah zakona o voznikih, zakona o motornih vozilih in zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.