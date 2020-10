Po 12 letih znan naročnik atentata na Iva Pukanića?

Dogodek je pritegnil veliko pozornost v celotni regiji, hrvaški policisti pa so s prstom pokazali na kriminalno združbo. Leta 2010 so na sodišču v Zagrebu na skupno 150 let zapora obsodili šest moških. Robert Matanić je dobil 33 let, Bojan Gudurić30 let, Luka Matanić in Amir Mafalanista dobila vsak po 16 let zapora, Slobodan Đurović pa 15 let zapora. Najdaljšo kazen, 40 let zapora, pa je dobil neposredni napadalec Željko Milovanović, ki so mu sodili v odsotnosti, saj je proti njemu v Beogradu za isti umor potekal drug postopek.