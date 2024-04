Nesreča se je zgodila včeraj okoli 13.30. Po prvih ugotovitvah Policije je 12-letni kolesar z dovozne poti zapeljal na lokalno cesto in trčil v prednji del osebnega avtomobila, ki ga je vozil 64-letnik.

Poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel hujše poškodbe rok. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.