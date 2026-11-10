Otroka na mopedu, ki je dosegal hitrost kar 90 km/h

Policisti PP Murska Sobota so v preteklem tednu poostreno nadzirali voznike enoslednih vozil. Pri tem so zasegli štiri enosledna vozila, in sicer tri mopede z najvišjo dovoljeno konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h in eno kolo z motorjem. Ugotovili so, da so vsi trije mopedi, katerih najvišja dovoljena konstrukcijska hitrost je 25 km/h, to hitrost presegali.

Najbolj izstopajoč je bil primer mopeda, ki je dosegal hitrost kar 90 km/h. 4. novembra v popoldanskem času je navedeni moped vozil 12-letni otrok, kot sopotnik pa je bil na njem prav tako otrok. Voznik se na znake policistov za ustavitev ni odzval, ampak je z objestno vožnjo nadaljeval, navajajo na PU Murska Sobota. Med vožnjo je vijugal med osebnimi avtomobili in jih prehiteval. "Ker je voznik s preveliko hitrostjo zapeljal čez cestno oviro, se je z mopeda snel uplinjač, zaradi česar se je vozilo ustavilo. Policisti so nato izvedli postopek in o dogodku obvestili zakonita zastopnika obeh otrok, ki sta prišla na kraj," so še zapisali na Policiji. Moped so zasegli. Zoper zakonitega zastopnika otroka bo na Okrajno sodišče v Ljutomeru podan obdolžilni predlog, o dogodku pa bodo obvestili tudi Center za socialno delo.

Policisti ob tem opozarjajo, da predelava mopedov in drugih enoslednih vozil, s katero se povečuje njihova konstrukcijska hitrost, ni dovoljena in lahko resno ogrozi varnost voznikov ter drugih udeležencev v cestnem prometu. Vozniki morajo upoštevati predpisane omejitve hitrosti, uporabljati tehnično brezhibna vozila in vožnjo prilagoditi svojim sposobnostim ter prometnim razmeram.

Posebej opozarjajo starše in skrbnike, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci, ali so ta tehnično ustrezna in ali otroci izpolnjujejo zakonske pogoje za vožnjo. Odgovornost za varnost otrok se začne tudi doma. Neodgovorno ravnanje v prometu ima lahko nepopravljive posledice.