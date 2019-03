13-letnik zdrsnil z Rilkejeve poti

Nesreča se je zgodila včeraj okoli 17. ure, ko se je fant z mamo in psom, kot prej že velikokrat, sprehajal proti gradu Devin. Ko ga mama ni več videla, je poklicala policijo. Pozneje so ugotovili, da je padel kakih 25 metrov v globino, zanj pa ni bilo več pomoči. Na kraj so se pripeljali gorski reševalci, gasilci, policija in karabinjerji, pa tudi helikopter iz Vidma.

Govorili smo s pretresenim dedkom umrlega najstnika, ki je pred našo kamero stopil, ker želi ljudi opozoriti, kako hitro se zgodi tragedija, ki je za vedno zaznamovala njihovo družino.

