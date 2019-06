V reki Kolpi znova našli moško truplo, že 13 primer od lani

Novomeški policisti so ob varovanju državne meje v ponedeljek popoldne v reki Kolpi pri Bregu opazili moško truplo. Kriminalisti so ob ogledu ugotovili, da je bilo truplo v vodi že dlje časa, na njem pa ni bilo znakov nasilja. Domnevajo, da je tudi tokrat smrt povezana s poskusom nezakonitega prečkanja državne meje. To je že 13 utopitev v Kolpi, ki so jo obravnavali v zadnjih dveh letih.

Policisti, ki varujejo državno mejo, so v ponedeljek nekaj po 16. uri v reki Kolpi pri Bregu opazili truplo. Ogled kraja in trupla so opravili kriminalisti in kriminalistični tehniki. Po prvih ugotovitvah je bilo truplo v vodi že dlje časa. Na truplu niso odkrili znake nasilja, zdravnik iz ZD Črnomelj pa je za pokojnega odredil sanitarno obdukcijo. S pomočjo te bodo ugotovili vzrok smrti. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin, prav tako pa skušajo ugotoviti identiteto moškega. Že v četrtek smo poročali o podobni najdbi moškega trupla v reki Kolpi pri naselju Vukovci. Tudi za to truplo so odredili sanitarno obdukcijo, rezultati še niso znani, prav tako ne identiteta. Truplo, ki so ga iz Kolpe potegnili včeraj je tako že 13. primer utopitev na Kolpi od leta 2018.