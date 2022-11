13 vlomov Ljubljani, v Mostah na udaru stanovanja in poslovni prostori

Predstavniki Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so od nedelje do danes zjutraj (do 6. ure) obravnavali 13 vlomov. Največ, kar pet, jih je bilo v Mostah, enako število tudi v Šiški.

V prvem primeri je neznanec vlomil v stanovanje, od koder je ukradel posodo in aparat za merjenje krvnega tlaka. Škoda znaša okoli 100 evrov. Tudi v drugem primeru se je vlomilec lotil stanovanja. Izmaknil je nakit in gotovino ter tako lastnika oškodoval za okoli 1.500 evrov. Tretji cilj vlomilcev v Mostah je bila klet. Lastnik je ostal brez dveh koles znamke KTM in Univega, orodja in opreme za ribolov, zaradi česar je bil ob okoli 2.500 evrov. Četrti primer so poslovni prostori, od koder so vlomilci ukradli električni skiro in s tem povzročili okoli 4.200 evrov škode. V zadnjem primeru je bila na udaru trgovina, od koder so vlomilci ukradli tobačne izdelke. Škoda znaša okoli 1000 evrov, so pojasnili na PU Ljubljana.

Pestro je bilo tudi v Šiški. Neznanci so vlomili v tri stanovanja. Ukradli so nakit in gotovino ter tako skupno povzročili za okoli 5.000 evrov škode. Policisti so nadalje v Šiški preiskovali vlom v trgovino, od koder so vlomilci odnesli kolo znamke Nakamura in orodje. Škoda znaša okoli 1000 evrov. Naslednji primer iz Šiške je vlom v gostinski lokal, kjer je vlomilcem zadišala alkoholna pijača – ukradli so jo v vrednosti 100 evrov.

Na Viču so vlomili v poslovne prostore in odnesli sef, zaradi česar so lastnika oškodovali za okoli 2.500 evrov. Drugi primer z Viča je vlom v trgovino, od koder je zmanjkalo motorno kolo znamke Husqvarna. Škoda znaša več tisoč evrov.

Za Bežigradom so vlomili v klet in izmaknili kolo znamke Nakamura ter orodje in povzročili okoli 1000 evrov.

V centru mesta pa je pozornost pritegnil gradbeni zabojnik, od koder so vlomilci ukradli elektro material. Lastniku so povzročili škodo v vrednosti okoli 400 evrov.

Drzna tatvina v centru Ljubljane

Policisti so se v nedeljo ubadali z drzno tatvino na območju centra Ljubljane. Ugotovili so, da je neznanec pritekel za žensko, ki je hodila po pločniku, ji iz rok strgal torbico in nato pobegnil. Kmalu zatem je z bančno kartico, ki jo je oškodovanka imela v torbici, dvignil nekaj sto evrov gotovine na bankomatu. Policisti so vse ukradene stvari razen gotovine in bančnih kartic našli odvržene v bližini in jih vrnili oškodovanki. "Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo," so še sporočili predstavniki PU Ljubljana.