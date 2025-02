14-letnik na šolskem stranišču obračunal z drugim učencem

Dogodek se je zgodil v četrtek, 30. januarja, na II. Osnovni šoli Rogaška Slatina pred začetkom pouka. Kot nam je pojasnila ravnateljica Milena Vreš, so bili "o dogodku obveščeni še isti in naslednji dan pisno in ustno s strani razredničarke, svetovalne službe in staršev". Pri tem so najprej ukrepali tako, da so napadenega učenca skupaj s starši napotili k zdravniku, kjer so ugotovili, da je utrpel lažje telesne poškodbe. Prav tako pa so šola in starši podali prijavo na policijo.

Dogodek so nam potrdili tudi na PU Celje, kjer so povedali, da so z obema učencema opravili razgovore ter da nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in povzročitve lahke telesne poškodbe. Prav tako so obvestili pristojni center za socialno delo.

Povzročitelj poškodb je star 14 let in je s tem tudi kazensko odgovoren, poudarjajo na šoli. Še isti dan je prejel vzgojni opomin. Vreševa je pojasnila, da je reševanje primera še vedno v teku. "Nekatere razgovore smo s prisotnimi učenci in s starši že opravili, ostale bomo še danes. Sledi še pregled nadzornih kamer, iz katerih bo razviden vstop vseh učencev v sanitarije ta čas pred poukom in da se bo našla oseba, ki je dogodek posnela, saj gre za kaznivo dejanje."