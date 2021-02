14-letnik z odjavljenim avtomobilom trčil v policijski avto in pobegnil

Policisti so ugotovili, da je osebni avto vozil 14-letnik, s 15-letnim sopotnikom. Vozilo je odjavljeno iz prometa. Osebni avto so zasegli, vozniku sledi obdolžilni predlog zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pobeg s kraja prometne nesreče, ker je vozil neregistrirano vozilo in zaradi kršitve ZNB , sopotniku pa sledi globa po ZNB .

Policisti so mu namreč pripeljali nasproti po makadamu, voznik pa zaradi neprilagojene hitrosti ni uspel pravočasno ustaviti. Na mokri makadamski cesti je tako po boku oplazil policijsko službeno vozilo, nato zapeljal izven vozišča v nabrežino, s te vzvratno in trčil v zadnji del policijskega avtomobila, nakar pa odpeljal s kraja.

V vasi Klenik pa je v nedeljo nekdo poskušal vlomiti v hišo, vendar je storilca pregnal sosed. Policisti so po pridobljenih informacijah izsledili pobeglo vozilo na cesti od Košane proti Divači. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, so ga večkrat hoteli ustavit z modrimi lučmi, zatem je pobegli voznik ustavil na izogibališču, ustavili so se tudi policisti. Nato pa je polkrožno obrnil v levo in trčil v policijsko vozilo. Policisti so nadaljevali s sledenjem, pri Čepnem je pobegli voznik s ceste zapeljal v gozd. Tam so mu policisti nehali slediti. Pobegla osumljena so nato prijeli v vasi Čepno. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba, so še pojasnili na koprski policijski upravi.

Tudi sicer so imeli primorski policisti minuli podaljšan konec tedna polne roke dela z vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola.

V petek ob 21.50 so tako v Izoli ustavili 62-letnega voznika osebnega avtomobila iz Strunjana. Napihal je 0,78 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (mg/l), zoper njega bodo podali obdolžilni predlog.

V soboto ob 3.40 so policisti na avtocesti na Bivju kontrolirali 26-letno voznico osebnega avtomobila, ki se je vračala domov iz službe. Alkotest je pokazal 0,71 mg/l alkohola. Sledi obdolžilni predlog. Popoldne istega dne so v Pradah ustavili 38-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je napihal 0,63 mg/l. Sledi obdolžilni predlog. Ob 18. uri pa so v Hrvatinih ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja. Odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,52 mg/l. Tudi zoper njega bodo podali obdolžilni predlog. V soboto ob 22. uri pa so imeli policisti na počivališču primorske avtoceste Ravbarkomanda (v smeri Ljubljane) v postopku 30-letnega voznika začetnika. Ker je napihal 0,79 mg/l, so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Policisti so voznika tudi pridržali, sledi obdolžilni predlog.

V ponedeljek ob 18. uri pa so v Kopru ustavili 32-letnega voznika osebnega avtomobila, ki so mu odredili alkotest. Ta je pokazal 0,75 mg/l. Tudi zoper njega bodo podali obdolžilni predlog, so še sporočili s PU Koper.