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Črna kronika

PRENOS V ŽIVO: Policija o podrobnostih razkritja trgovine z ljudmi

Maribor, 23. 10. 2026 11.14 pred 8 minutami 1 min branja 4

Avtor:
U. Z. K.
Trgovina z ljudmi

Kriminalisti mariborske kriminalistične uprave so v okviru nedavno zaključene preiskave identificirali 14 žrtev trgovine z ljudmi in zasegli več kot tri kilograme različnih vrst prepovedanih drog ter nedovoljeno orožje. Podrobnosti pravkar predstavljajo v izjavi za javnost, ki jo na naši spletni strani prenašamo v ŽIVO!

Več o kriminalistični preiskavi in boju proti organizirani kriminaliteti predstavljata Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, in Bojan Iršič, vodja Oddelka za kriminalne združbe na UKP GPU.

Kot smo že poročali, naj bi kriminalisti po naših neuradnih informacijah pred dnevi prišli na enega od naslovov v središču Slovenske Bistrice, tam pa naleteli na pet državljank Madžarske, ki so bile žrtve prostitucije. Ženske naj bi prebivale v izjemno slabih razmerah.

Slovenski in tuji državljan naj bi v več zasebnih stanovanjih izkoriščala ljudi za prostitucijo, sumijo pa ju tudi trgovine z mamili in orožjem. 

Kot nam je uspelo izvedeti, je eden od osumljencev okoli 50 let star domačin iz Slovenske Bistrice, žrtve pa naj bi bil stare nekaj čez 40 let. Oba osumljenca naj bi že aretirali.

Preberi še Nov primer trgovine z ljudmi: žrtve izkoriščala za prostitucijo

Primer pa ni povezan z nedavno odkrito ilegalno tovarno cigaret v Lendavi.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kovanec
23. 10. 2026 11.35
Kar se sedaj dogaja po svetu je odraz da politiki delajo samo za svojo rit. Sistem, ki je veljaj za časa Jožeta je bil znanstvena fantastika.
Odgovori
+1
1 0
kotetode
23. 10. 2026 11.28
Slovenska Bistrica center organiziranega kriminala
Odgovori
+3
3 0
ptuj.si
23. 10. 2026 11.39
Slovenska Bistrica je južnjaško mesto.
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0 0
NaravnaInteligenca
23. 10. 2026 11.42
🤣🤣🤣🤣 Reče ptujčan 🤣🤣🤣🤣
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0 0
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