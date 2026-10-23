PRENOS V ŽIVO: Policija o podrobnostih razkritja trgovine z ljudmi

Več o kriminalistični preiskavi in boju proti organizirani kriminaliteti predstavljata Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, in Bojan Iršič, vodja Oddelka za kriminalne združbe na UKP GPU.

Kot smo že poročali, naj bi kriminalisti po naših neuradnih informacijah pred dnevi prišli na enega od naslovov v središču Slovenske Bistrice, tam pa naleteli na pet državljank Madžarske, ki so bile žrtve prostitucije. Ženske naj bi prebivale v izjemno slabih razmerah.

Slovenski in tuji državljan naj bi v več zasebnih stanovanjih izkoriščala ljudi za prostitucijo, sumijo pa ju tudi trgovine z mamili in orožjem.

Kot nam je uspelo izvedeti, je eden od osumljencev okoli 50 let star domačin iz Slovenske Bistrice, žrtve pa naj bi bil stare nekaj čez 40 let. Oba osumljenca naj bi že aretirali.