15-letnica pijana na kolo. Starši osumljeni zanemarjanja

Ptujska policista sta v nedeljo ob 2.30 v Spodnji Hajdini ustavila 15-letno kolesarko iz okolice Ptuja. Mladoletna kolesarka je ponoči vozila kolo brez luči, pa tudi zaščitne čelade, ki je za mlajše od 18 let obvezna, ni uporabljala. Ker je poleg kazala še očitne znake alkoholiziranosti, so jo preizkusili z alkotestom in pokazal je 0,65 mg/l alkohola v izdihanem zraku, je sporočil Miran Šadl.



Policista sta najstnici prepovedala vožnjo in o tem obvestila njene starše. Zoper dekle so podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče na Ptuju. V predkazenskem postopku pa so se znašli tudi njeni starši, saj jih sumijo storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe, za kar kazenski zakonik predvideva od enega do treh let zaporne kazni.