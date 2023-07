15-letnik izzival Belgijca, ta ga je udaril, zdaj kazensko ovaden

Kot so sporočili s PU Koper, je ob 23.47 15-letnik prijavil, da ga je v Kopru poškodoval moški. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da ga je udaril 38-letni državljan Belgije, ker naj bi se mladoletnik pred tem večkrat nedostojno vedel in izzival, zatem pa pobegnil. Osuljeni je tekel za njim, ga dohitel in udaril. V SB Izola so ugotovili, da ima lažje poškodbe. 38-letniku sledi kazenska ovadba.