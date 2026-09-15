15-letnik s skuterjem trčil v betonski zid in na kraju umrl

Petnajstletni voznik skuterja, je med vožnjo po naselju, izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču ter trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 168 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 22 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 44 kršitev javnega reda in miru ter 77 kaznivih dejanj.