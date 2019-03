16 let zapora za 'zanikovalca HIV-a', ki je okužil najmanj dve ženski

Italijana Claudia Pintija, ki je okužen z virusom HIV in je kljub temu imel nezaščitene spolne odnose, so obsodili na 16 let in osem mesecev zapora zaradi uboja in povzročitve hudih poškodb. 35-letnika je prijavila ena od žrtev, medtem ko je njegova nekdanja partnerica že umrla.

Policija je 35-letnega avtoprevoznika iz okolice Ancone Claudija Pintija aretirala junija lani, prijavila ga je ženska, s katero je bil v razmerju. Takrat je tudi stekla preiskava, ki je pokazala, da ni edina žrtev. Nekdanja partnerica je umrla točno leto dni prej, pri 40 letih. Obsodili so ga zaradi omenjenih dveh primerov, a žrtev bi lahko bilo veliko več. Ob aretaciji je policija sporočila, da bi Pinti, sicer reden uporabnik spletnih strani za zmenke, lahko z virusom okužil celo več kot 200 ljudi. Med sojenjem je zanikal očitke in vztrajal, da je okužil le dve ženski, poroča STA. Zase sicer pravi, da je zanikovalec, da ne verjame v obstoj virusa HIV, pa čeprav z njim živi že več kot deset let. Njegovo zdravstveno stanje je trenutno precej slabo, že decembra so ga iz pripora prepeljali v bolnišnico, kjer je še danes, poročajo italijanski mediji- Več kot pol milijono vevrov odškodnine Sodišče je njegovi nekdanji partnerici, ki ga je prijavila, določilo 50 tisoč evrov odškodnine, prav tako tudi njenemu sinu, mami in očetu. Hči, oče in mama umrle bodo dobili po 100 tisoč evrov vsak, sestra pa 25 tisoč. Pintija čaka še eno sojenje, saj ga prizadeti tožijo za skoraj 7,5 milijona V Italiji so sicer leta 2017 še enega moškega obsodili na večletno zaporno kazen, ker je z virusom HIV namerno okužil več kot 30 žensk, še poroča STA.