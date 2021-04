16-letna Tea odšla neznano kam

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 16-letno Teo Brletić iz Kamnika. Tea je visoka okoli 160 cm, srednje postave in rjavih las, ki ji segajo čez ramena. Kako je oblečena, ni znano. Nazadnje so jo videli v sredo zvečer na območju Kamnika. Policija javnost zaproša za informacije.

icon-expand Tea Brletić FOTO: PU Ljubljana Policija vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani, naproša, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kamnik na (01) 830 31 80 oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.