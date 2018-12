16-letnika osumljena ponarejanja denarja

25. novembra so bili policist PP Gornja Radgona obveščeni, da sta neznana storilca v enem od gostinskih lokalov na območju Radencev poskušala vnovčiti ponarejen bankovec za 100 evrov. Ko je osebje lokala posumilo, da gre za ponaredek, sta osumljenka in njen prijatelj bankovec vzela nazaj in zapitek poravnala z drugim bankovcem. Policisti so pri zbiranju obvestil ugotovili, da sta kaznivega dejanja utemeljeno osumljena 16-letnica z območja Gornje Radgone in 16-letnik z območja Ljutomera.

Največ se ponarejajo bankovci apoenske vrednosti, ki so najpogosteje v obtoku, to so bankovci za 20, 50 in 100 evrov.

Na podlagi odredbe sodišča so v minulem tednu opravili hišno preiskavo na domu osumljenega. Zasegli so 16 bankovcev za 100 evrov, za katere utemeljeno sumijo, da gre za ponaredke. Zoper oba osumljena bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Ponarejanje denarja.

Policija poziva k previdnosti med prazniki

Glede na dolgoletne izkušnje in bližajoče se praznike policisti Policijske uprave Murska Sobota pričakujejo porast kaznivih dejanj s področja ponarejanja denarja. Podali so nekaj osnovnih informacij in napotkov v primeru, da sami postanete žrtve storilcev tovrstnih dejanj.

Za unovčitelje je značilno, da na določenem območju opravijo nekaj unovčitev, za tem pa se umaknejo oz. prestavijo na drugo področje. Preden se odločijo za unovčevanje ponarejenega denarja, si ogledajo objekt, lokal, nadzorni sistem, delo zaposlenih in njihov način preverjanja bankovcev. Znano je, da opravijo nakup cenejšega blaga, ki ga plačajo z večjim bankovcem, saj jim je v interesu, da si pridobijo čim večjo protipravno premoženjsko korist. Med drugim za unovčitve izkoriščajo javne prireditve, saj glede na veliko število obiskovalcev in slabše delovne pogoje (tema, brez naprav za preverjanje pristnosti, kader) denar veliko lažje spravijo v obtok. Gre za storilce, ki s svojim izgledom in obnašanjem običajno ne izstopajo od večine strank in tako ne vzbujajo pozornosti zaposlenih.

Unovčitelji so tako tujci kot domači, je pa znano dejstvo, da večino unovčitev na območju Pomurja izvršijo tujci. Večina oseb sploh ne ve, da je za plačilo izročila ponarejen bankovec. Največ se ponarejajo bankovci apoenske vrednosti, ki so najpogosteje v obtoku, to so bankovci za 20, 50 in 100 evrov. Redko se pojavijo ponarejeni kovanci, saj sta strošek proizvodnje in njihova nizka vrednost za storilce nezanimiva.

"Trgovcem in vsem ostalim svetujemo, da pri svojem delu uporabljajo različne detektorje oz. elektronske naprave, pisala, UV svetlobna telesa, magnet ali običajni pogled z očesom. Več informacij je dostopnih preko spletne strani Evropske centralne banke," so pozvali policisti.

V primeru, da posumite v pristnost bankovca, ga ne vračajte unovčitelju, temveč obvestite policijo na tel. št. 113.