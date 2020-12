17-letno Klaudijo so nazadnje videli pred enim tednom

Pomurski policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 17-letno Klaudijo Dolamič s stalnim bivališčem v Drakovcih v občini Ljutomer. Nazadnje so jo videli v četrtek, 9. decembra na naslovu bivanja. Visoka je približno 160 centimetrov, suhe postave in rjavih dolgih las.

Vsi, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izgonotju Policija prosi, da naj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.