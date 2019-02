18-letnica pri zaviranju avtobusa padla in se huje poškodovala

Ljubljanski policisti so bili obveščeni o prometni nesreči, v kateri se je huje poškodovala 18-letnica, 30-letnica pa lažje. Ko se je kolesar približal vozišču, sta voznika Škode in mestnega avtobusa nenadoma zavrla. Potnici, ki sta na avtobusu stali, sta zaradi nenadnega manevra padli in se pri tem poškodovali.

Ljubljanski policisti so bili v sredo okoli 12. ure obveščeni o prometni nesreči na Zaloški cesti v Ljubljani. Z zbranimi obvestili in ogledom kraja dogodka je bilo ugotovljeno, da je 45-letni voznik mestnega avtobusa znamke Man (LPP) vozil po Zaloški cesti iz smeri Chengdujske ceste za osebnim avtomobilom znamke Škoda octavia neznanega voznika. 18-letnica je v nesreči utrpela hujše poškodbe. FOTO: Aljoša Kravanja Ko sta oba zapeljala v križišče Zaloške ceste in avtoceste, se je neznani kolesar s svojim manevrom približal vozišču, zaradi česar je voznik osebnega vozila zavrl. Za njim je nato zavrl tudi voznik avtobusa. Zaradi nenadnega manevra sta na avtobusu padli dve potnici, ki sta pred tem stali in se posledično poškodovali. 18-letnica je pri tem utrpela hude poškodbe, 30-letnica pa lažje. Glede okoliščin prometne nesreče policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.