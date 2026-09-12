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Črna kronika

18-letni voznik izgubil nadzor: trčenje na pločniku usodno za peško

Rogaška Slatina, 12. 09. 2026 08.19 pred 39 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Policija

V petek ob 16.52 se je v Spodnjih Negonjah pri Rogaški Slatini zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla 71-letna peška, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Do nesreče je prišlo, ko je 18-letni voznik osebnega avtomobila, ki je peljal iz smeri centra Rogaške Slatine proti glavni cesti v Spodnjih Negonjah, v desnem nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko nasprotnega smernega vozišča na pločnik, kjer je trčil v 71-letno peško. Peška je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju nesreče umrla. V nesreči se je sicer lažje telesno poškodoval tudi sopotnik v avtu 18-letnika.

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KOMENTARJI2

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142
12. 09. 2026 08.53
Žalostno za vse, mladi tako danes, kot smo včasih mi, spoznajo smisel pravil šele ko jih prekršijo, včasih tako hudo da posledice čutijo do konca življenja.
Odgovori
+3
3 0
ancii89
12. 09. 2026 08.52
Folku se je cist zmesal… te mladi vsi pijejo pa vozjo, kje he policija!!!?
Odgovori
+2
2 0
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