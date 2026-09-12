18-letni voznik izgubil nadzor: trčenje na pločniku usodno za peško

Do nesreče je prišlo, ko je 18-letni voznik osebnega avtomobila, ki je peljal iz smeri centra Rogaške Slatine proti glavni cesti v Spodnjih Negonjah, v desnem nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko nasprotnega smernega vozišča na pločnik, kjer je trčil v 71-letno peško. Peška je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju nesreče umrla. V nesreči se je sicer lažje telesno poškodoval tudi sopotnik v avtu 18-letnika.