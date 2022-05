18-letnik oropal občanko in očividcem grozil z nožem

V soboto okrog 17.30 se je na Vojkovi cesti v Ljubljani zgodil rop. 18-letnika so zalotili pri tatvini torbice. Da bi obdržal predmete, je občanko porinil s kolesa in ji nato še zagrozil z nožem v rokah. Pri padcu se je lažje poškodovala. Nato je zagrozil še mami oškodovanke in tam prisotnim občanom ter zbežal v smeri Žal.

V iskanje ubežnika se je vključilo več policijskih patrulj, 18-letnika pa so izsledile s pomočjo informacij občana, ki mu je osumljenec prav tako grozil z nožem. "Policisti so v postopku pri osumljencu našli odtujene predmete in manjši nož na preklop ter mu jih zasegli. Osumljenca so pridržali," so sporočili s PU Ljubljana.

Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja roparske tatvine in groženj. Za storitev omenjenega kaznivega dejanja se storilec kaznuje z zaporno kaznijo od enega do desetih let, za kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe ali groženj pa z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.