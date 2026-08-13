18-letnik skočil na 43-letnega plavalca, ta utrpel hude poškodbe

Policijo so v sredo okoli 15. ure obvestili o nesreči, ki se je zgodila pri skoku v reko Sočo v kraju Kal-Koritnica. 18-letni državljan Nemčije se je pognal z brvi z višine približno štirih metrov in padel na 43-letnega državljana Francije, ki je tik pred tem skočil s skale v vodo. Francoz je pri tem utrpel predvidoma hude telesne poškodbe, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Po dogodku je 43-letnik ostal v vodi in se naslanjal na obalo ter je bil negiben, zato mu je 18-letnik pomagal iz vode na obalo.

Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci GRS Bovec, nato pa so ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti so o vseh ugotovitvah obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Primer obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti.