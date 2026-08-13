Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

18-letnik skočil na 43-letnega plavalca, ta utrpel hude poškodbe

Nova Gorica, 13. 08. 2026 15.48 pred 51 minutami 2 min branja 7

Avtor:
D.L.
Soča

Policija je posredovala na kraju nesreče, ki se je zgodila na Soči, nedaleč od vasi Kal-Koritnica. 18-letnik je skočil z brvi v vodo, pri tem pa zadel 43-letnika, ki se je v reko pognal s skale. Starejši je pri tem utrple predvidoma hude poškodbe, s helikopterjem so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Policijo so v sredo okoli 15. ure obvestili o nesreči, ki se je zgodila pri skoku v reko Sočo v kraju Kal-Koritnica. 18-letni državljan Nemčije se je pognal z brvi z višine približno štirih metrov in padel na 43-letnega državljana Francije, ki je tik pred tem skočil s skale v vodo. Francoz je pri tem utrpel predvidoma hude telesne poškodbe, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Po dogodku je 43-letnik ostal v vodi in se naslanjal na obalo ter je bil negiben, zato mu je 18-letnik pomagal iz vode na obalo.

Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci GRS Bovec, nato pa so ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti so o vseh ugotovitvah obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Primer obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti.

Ponesrečenca so na zdravljenje odpeljali s Helikopterjem (arhivska fotografija).
Ponesrečenca so na zdravljenje odpeljali s Helikopterjem (arhivska fotografija).
FOTO: PU Nova Gorica

Policisti ob tem znova opozarjajo na posebno previdnost pri kopanju in skokih v reke ter druge naravne vode. "Pred skokom je treba preveriti globino vode, dno in morebitne ovire, vendar tudi poznavanje kopališča oziroma mesta še ne pomeni, da je skok varen. Vodostaj, vidljivost in razmere v vodi se lahko hitro spremenijo. Skoki z višin, kot so brvi, mostovi, skale in drugi objekti, so še posebej nevarni, saj lahko že manjša napaka pri skoku povzroči hud udarec ob dno ali drugo osebo v vodi. Pri skakanju je treba upoštevati tudi možnost, da se v vodi ali na mestu pristanka nahajajo drugi kopalci, zato se je treba pred vsakim skokom prepričati, da je območje pristanka prosto," je Božnik nanizal nekaj nasvetov.

soča nesreča skok v vodo

Mariborska noč hitrosti: pri omejitvi 30 vozil kar 90 km/h

24ur.com Pri skoku v vodu se je poškodovala 48-letna Američanka
24ur.com Na Štajerskem 20-letnik padel v gramozno jamo in utonil
24ur.com Z gumenjakom trčil v plavalca, ta huje poškodovan
24ur.com 23-letnik huje poškodovan po skoku z letala
24ur.com Ciljal na bazen, a zgrešil in udaril ob tla
24ur.com Tragedija na bazenu: deček skočil s skakalnice in pristal na moškem
24ur.com Otrok padel 20 metrov v vodo, oče skočil za njim. Ena oseba huje poškodovana
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PetindvajsetUR
13. 08. 2026 16.46
Ka rabmo vse te tujce, ki mislijo da je vse njihovo in da lahk delajo kar hocejo?
Odgovori
0 0
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.21
Tujec nad tujca. Bog varuj da di bil naš !
Odgovori
+1
1 0
Victorinox
13. 08. 2026 16.17
Mladina je zelo neodgovorna, brez empatije, poznam iz osebnih izkušenj. Razen redkih izjem.
Odgovori
+5
6 1
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.16
Jezus kaj vse se zgodi !
Odgovori
+1
1 0
Artechh
13. 08. 2026 16.09
Malomarna mularija, sam da so “cool” da majo “vibe”….
Odgovori
+4
7 3
medusa
13. 08. 2026 16.03
In po tem se je še režal in vsi so ploskali in snemali....
Odgovori
-2
4 6
Teleport
13. 08. 2026 16.18
Vsaj preberi
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Mali princ odrašča: George odhaja v slavno šolo, tam je zanj že vse pripravljeno
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897