18-letnik skočil na 43-letnega plavalca, ta utrpel hude poškodbe

Policijo so v sredo okoli 15. ure obvestili o nesreči, ki se je zgodila pri skoku v reko Sočo v kraju Kal-Koritnica. 18-letni državljan Nemčije se je pognal z brvi z višine približno štirih metrov in padel na 43-letnega državljana Francije, ki je tik pred tem skočil s skale v vodo. Francoz je pri tem utrpel predvidoma hude telesne poškodbe, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.
Po dogodku je 43-letnik ostal v vodi in se naslanjal na obalo ter je bil negiben, zato mu je 18-letnik pomagal iz vode na obalo.
Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci GRS Bovec, nato pa so ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.
Policisti so o vseh ugotovitvah obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Primer obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti.
Policisti ob tem znova opozarjajo na posebno previdnost pri kopanju in skokih v reke ter druge naravne vode. "Pred skokom je treba preveriti globino vode, dno in morebitne ovire, vendar tudi poznavanje kopališča oziroma mesta še ne pomeni, da je skok varen. Vodostaj, vidljivost in razmere v vodi se lahko hitro spremenijo. Skoki z višin, kot so brvi, mostovi, skale in drugi objekti, so še posebej nevarni, saj lahko že manjša napaka pri skoku povzroči hud udarec ob dno ali drugo osebo v vodi. Pri skakanju je treba upoštevati tudi možnost, da se v vodi ali na mestu pristanka nahajajo drugi kopalci, zato se je treba pred vsakim skokom prepričati, da je območje pristanka prosto," je Božnik nanizal nekaj nasvetov.
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