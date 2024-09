18-letnik z avtomobilom trčil in prebil ograjo, umrl na kraju nesreče

Nekaj čez 2. uro zjutraj so bili policisti Policijske uprave Maribor obveščeni o prometni nesreči, ki se je žal končala s smrtnim izidom. Nesreča se je zgodila na lokalni cesti v naselju Dornava, kjer je 18-letni voznik, verjetno zaradi neprilagojene hitrosti, z vozilom zapeljal naravnost, trčil in prebil varnostno ograjo. Vozilo se je nato prevrnilo na streho.

Na območju PU Maribor gre za osmo prometno nesrečo IV. kategorije v letu 2024. Policisti zato znova opozarjajo voznike, da prilagodijo svojo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti! Nekateri vozniki hitrosti in načina vožnje žal še vedno ne prilagodijo svojim sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa, vremenskim razmeram ter značilnostim vozila in tovora, opozarjajo.