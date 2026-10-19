18-letniku zasegli pirotehniko, eksploziv in predelano pištolo

Policisti PP Rogaška Slatina so v zadnjem mesecu zaznali povečano uporabo pirotehnike v središču mesta, še posebej na območju Žibernika, Zdraviliškega parka in območja II. osnovne šole.
Pri uporabi pirotehničnega sredstva so zalotili 18-letnika in mu izdali plačilni nalog, že naslednji dan pa so izsledili večjo skupino mladoletnikov ter enemu zasegli štiri pirotehnične izdelke, drugemu pa 34 petard in štiri doma izdelana pirotehnična oz. eksplozivna sredstva.
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva so policisti pridobili odredbo sodišča za izvedbo hišnih preiskav pri dveh osebah, ki so jih opravili v petek.
Pri mladoletniku so našli in zasegli 25 pirotehničnih izdelkov, vrv z nameščenimi pirotehničnimi izdelki in plašilno-signalno pištolo. Kršitelja bo zaradi njegove mladoletnosti obravnavalo sodišče za prekrške. Ob tem policisti opozarjajo starše, da zaradi opustitve dolžne skrbi in nadzora nad mladoletniki tudi sami odgovarjajo v teh postopkih.
Drugo hišno preiskavo pa so opravili pri 18-letniku, doma iz Rogaške Slatine. Našli so več kot 100 kosov različne pirotehnike, predelano pištolo, doma narejeno kovinsko sredstvo za izstrelke z vžigalno vrvico in doma izdelano improvizirano pirotehnično oz. eksplozivno sredstvo.
Zasegli so mu tudi manjšo količino konoplje, telefon in več drugih predmetov. Za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva mu grozi zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.
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