18-letniku zasegli pirotehniko, eksploziv in predelano pištolo

Policisti PP Rogaška Slatina so v zadnjem mesecu zaznali povečano uporabo pirotehnike v središču mesta, še posebej na območju Žibernika, Zdraviliškega parka in območja II. osnovne šole.

Pri uporabi pirotehničnega sredstva so zalotili 18-letnika in mu izdali plačilni nalog, že naslednji dan pa so izsledili večjo skupino mladoletnikov ter enemu zasegli štiri pirotehnične izdelke, drugemu pa 34 petard in štiri doma izdelana pirotehnična oz. eksplozivna sredstva.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva so policisti pridobili odredbo sodišča za izvedbo hišnih preiskav pri dveh osebah, ki so jih opravili v petek.