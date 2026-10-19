Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

18-letniku zasegli pirotehniko, eksploziv in predelano pištolo

Celje, 19. 10. 2026 15.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Zaseg pirotehnike v Rogaški Slatini

Policisti so v hišnih preiskavah na območju Rogaške Slatine zasegli več kot 100 različnih pirotehničnih izdelkov, doma izdelana eksplozivna sredstva in predelano pištolo. 18-letnemu domačinu grozi zaporna kazen.

Policisti PP Rogaška Slatina so v zadnjem mesecu zaznali povečano uporabo pirotehnike v središču mesta, še posebej na območju Žibernika, Zdraviliškega parka in območja II. osnovne šole.

Pri uporabi pirotehničnega sredstva so zalotili 18-letnika in mu izdali plačilni nalog, že naslednji dan pa so izsledili večjo skupino mladoletnikov ter enemu zasegli štiri pirotehnične izdelke, drugemu pa 34 petard in štiri doma izdelana pirotehnična oz. eksplozivna sredstva.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva so policisti pridobili odredbo sodišča za izvedbo hišnih preiskav pri dveh osebah, ki so jih opravili v petek.

Pri mladoletniku so našli in zasegli 25 pirotehničnih izdelkov, vrv z nameščenimi pirotehničnimi izdelki in plašilno-signalno pištolo. Kršitelja bo zaradi njegove mladoletnosti obravnavalo sodišče za prekrške. Ob tem policisti opozarjajo starše, da zaradi opustitve dolžne skrbi in nadzora nad mladoletniki tudi sami odgovarjajo v teh postopkih.

Drugo hišno preiskavo pa so opravili pri 18-letniku, doma iz Rogaške Slatine. Našli so več kot 100 kosov različne pirotehnike, predelano pištolo, doma narejeno kovinsko sredstvo za izstrelke z vžigalno vrvico in doma izdelano improvizirano pirotehnično oz. eksplozivno sredstvo.

Zasegli so mu tudi manjšo količino konoplje, telefon in več drugih predmetov. Za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva mu grozi zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rogaška slatina pirotehnika policija

Na Cvenu zagorel kombajn, škode za 250.000 evrov

24ur.com 24-letnik mladoletnikom grozil z orožjem
24ur.com Huda poškodba 20-letnika, 13-letniku zasegli skoraj 90 petard
24ur.com Preiskava pri 35-letniku iz okolice Pivke: droge na dosegu rok petletnika
24ur.com Ustrelili 15-letnega fanta: je bil naključna žrtev ali preprodajalec drog?
24ur.com 18-letnemu Dravograjčanu zasegli pištolo, smodnik, pirotehniko in drogo
24ur.com 21-letnik pristal v bolnišnici, ker je vanj priletel pirotehnični izdelek
24ur.com 22-letniku zasegli nedovoljeno drogo, tablete in petardi
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Šest tednov po rojstvu hčerke je znova zasijala na modni brvi
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Slavni pevec šokiral z izjavo o hčerki: "Očitno me ne potrebuje"
Slavni pevec šokiral z izjavo o hčerki: "Očitno me ne potrebuje"
Zmagovalec iz šova Slovenija ima talent je drugič postal očka
Zmagovalec iz šova Slovenija ima talent je drugič postal očka
zadovoljna
Portal
Danes je poročena z najlepšim Italijanom, nekoč pa je bila videti povsem drugače
Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede
Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede
Sanja Grohar obiskala Italijo in odkrila nekaj, kar bi morale posnemati tudi Slovenke
Sanja Grohar obiskala Italijo in odkrila nekaj, kar bi morale posnemati tudi Slovenke
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
vizita
Portal
Preboj pri hujšanju? Injekcija, ki bi lahko uničila maščobo
Zakaj so bakterije v ustih pomembne za celo telo
Zakaj so bakterije v ustih pomembne za celo telo
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Simptomi izginejo, bolezen pa ostane: znanstveniki odkrili, kaj se dogaja v črevesju
Simptomi izginejo, bolezen pa ostane: znanstveniki odkrili, kaj se dogaja v črevesju
cekin
Portal
Za slovenske vlagatelje pomembna novost: država bi dovolila dvakrat višja vplačila
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
'To so šele zgodnja opozorila.' Svet se mora pripraviti na to, kar prihaja
'To so šele zgodnja opozorila.' Svet se mora pripraviti na to, kar prihaja
Ljudje so pripravljeni plačati, da jim nekdo opravi najbolj neprijetno nalogo
Ljudje so pripravljeni plačati, da jim nekdo opravi najbolj neprijetno nalogo
moskisvet
Portal
Čustvena izpoved Helene Blagne o prijateljstvu iz otroških let
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
dominvrt
Portal
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
okusno
Portal
Po odhodu iz MasterChefa Tilen razkriva recept za slasten sendvič
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022