18-letnemu Dravograjčanu zasegli pištolo, smodnik, pirotehniko in drogo

V prostoru, ki ga je priredil za izdelovanje razstreliva so našli in zasegli še 1.850 kosov prepovedane pirotehnike, kilogram smodnika, pet kilogramov različnih snovi za izdelovanje eksploziva, 30 večjih tulcev napolnjenih z eksplozivom in vžigalno vrvico domače izdelave.



18-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj grožnje in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Prav tako bodo zoper njega uvedli postopek o prekršku po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter postopek po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, so še sporočili iz PU Celje.