18 oseb nezakonito prestopilo državno mejo

V popoldanskih urah pa so policisti policijske postaje Gorišnica v notranjosti države ustavili vozilo za prevoz potnikov, v katerem se je vozilo sedem državljanov Poljske, ki so prestopili državno mejo na mestu, kjer to ni dovoljeno, saj niso imeli ustreznih dokumentov za prestop meje na tem območju. Vsem sedmim tujcem so policisti izrekli globe, po končanem postopku pa so tujci nadaljevali pot v notranjost, saj so izpolnjevali pogoje za vstop v državo v smislu ukrepov za preprečitev epidemije koronavirusa.

Policisti na mejnem prehodu Gruškovje so včeraj že v dopoldanskih urah ob vstopu v državo kontrolirali tovorno vozilo turških registrskih oznak, kjer je bilo že na prvi pogled videti, da je bila prerezana ponjava tovornega dela vozila. "Sum, da so v vozilu migranti, se je potrdil s podrobnim pregledom, kjer so pod ponjavo odkrili dva državljana Pakistana," so sporočili. Z njima so policisti izvedli predpisan postopek, po zaključku tega pa sta oba bila vrnjena hrvaškim varnostnim organom.

Hitro za tem so policisti iste policijske postaje ustavili še osebni avtomobil, prav tako poljskih registrskih oznak, v katerem so se vozili štirje državljani Poljske, ki so tako kot prej navedeni, prestopili državno mejo na mestu, za katerega nimajo ustreznih dokumentov. Tudi njim so policisti izrekli globe, nato pa so jim dovolili nadaljevati pot v notranjost države.

Zvečer so v naselju Paradiž ustavili še voznika osebnega avtomobila bosanskih registrskih oznak, v katerem sta se vozila mož in žena, oba državljana Bosne in Hercegovine, ki imata sicer urejen status tujcev v Sloveniji, vendar sta državno mejo prestopila na mestu, za katerega nimata ustreznih dokumentov. Po končanem postopku sta jima bila izdana plačilna naloga po zakonu o tujcih, ker pa sta prihajala iz območja, ki je uvrščeno na rdeči seznam držav, potnika pa nista predložila potrebnih dokazil o testiranju za koronavirus, so jima izdali tudi odločbo o karanteni. To bosta morala prestajati na naslovu bivanja.

Nekaj čez eno uro ponoči pa so policisti policijske postaje Ormož, v neposredni bližini mejnega prehoda Presika, ujeli tri migrante, ko so ilegalno prestopili državno mejo. V postopku z njimi in ob prisotnosti prevajalca, je bilo ugotovljeno, da gre za državljane Toga, Gane in Čada. Zoper vse tri migrante je bilo odrejeno zadržanje na podlagi zakona o nadzoru državne meje, po končanem postopku pa čakajo na vrnitev hrvaškim varnostnim organom, katerim je že bila posredovana najava za vrnitev vseh treh tujcev, prijetih neposredno ob državni meji.