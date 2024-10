19 kilogramov konopljinih vršičkov mu je prineslo hišni pripor

V torek v večernih urah so policisti Policijske postaje Logatec na območju naselja Verd pri kontroli cestnega prometa ustavili osebno vozilo, ki ga je vozil mlajši voznik. V postopku so v avtu našli več večjih vreč, v katerih je bila posušena rastlina, za katero se je sumilo da je prepovedana droga. Policisti so vozilo zasegli, v nadaljevanju pa so opravili tudi hišno preiskavo.

Analiza je pokazala, da je voznik prevažal več kot 19 kilogramov konopljinih vršičkov.

Osumljencu so odvzeli prostost in ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil hišni pripor, je o dogajanju sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Dodal je, da moški še ni bil obravnavan zaradi kaznivih ravnanj s področja prepovedanih drog.