19-letni Ukrajinec v vozilu prevažal več azilantov, med njimi tudi otroci

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so v četrtek ustavili osebno vozilo s češko registrsko tablico. Za volanom je sedel 19-letni državljan Ukrajine, ki je v vozilu prevažal 10 tujcev. Med njimi so bili tudi otroci. Policisti so pozneje ugotovili, da so navedeni tuji državljani pred kratkim nezakonito vstopili v Slovenijo in so v postopkih za pridobitev mednarodne zaščite.