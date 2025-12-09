19-letni voznik trčil v hišo, nato pa še v avto, ki je pripeljal nasproti

Kranjski policisti so v ponedeljek okoli 19.40 obravnavali prometno nesrečo na cestni relaciji Kranj–Preddvor. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 19-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in bočno trčil v stanovanjsko hišo, nato pa še v avtomobil voznice, ki je pravilno pripeljala po svojem smernem vozišču.

Voznica v udeleženem avtomobilu je bila lahko telesno poškodovana. Najprej ji je pomoč nudilo zdravstveno osebje na kraju, nato pa so jo z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Policisti zoper voznika avtomobila vodijo prekrškovni postopek.

Na kraju so bili tudi gasilci, cesta pa je bila v času ogleda zaprta.