Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

19-letni voznik trčil v hišo, nato pa še v avto, ki je pripeljal nasproti

Kranj, 09. 12. 2025 08.20 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
7

19-letnik je na cesti Kranj–Preddvor zaradi neprilagojene hitrosti v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in bočno trčil v stanovanjsko hišo, nato pa še v avtomobil voznice, ki je pravilno pripeljala po svojem smernem vozišču.

Kranjski policisti so v ponedeljek okoli 19.40 obravnavali prometno nesrečo na cestni relaciji Kranj–Preddvor. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 19-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in bočno trčil v stanovanjsko hišo, nato pa še v avtomobil voznice, ki je pravilno pripeljala po svojem smernem vozišču. 

Voznica v udeleženem avtomobilu je bila lahko telesno poškodovana. Najprej ji je pomoč nudilo zdravstveno osebje na kraju, nato pa so jo z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. 

Policisti zoper voznika avtomobila vodijo prekrškovni postopek. 

Na kraju so bili tudi gasilci, cesta pa je bila v času ogleda zaprta.

preddvor nesreča trčenje voznik hiša
Naslednji članek

Prepoznate moškega, osumljenega velike tatvine?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385