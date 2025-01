19-letni voznik zbežal v Italijo, slovenski policisti so ga lovili

Novogoriški prometniki so v soboto nekaj minut po polnoči na ulici dr. Karla Lavriča zaznali nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki je z veliko hitrostjo in po sredini vozišča pripeljal iz smeri Cankarjeve ulice in vozil proti Prvomajski ulici.

Večkrat so ga skušali ustaviti z modro utripajočo lučjo in sireno, vendar tega voznik ni upošteval. Vožnjo je še pospešil in nato nadaljeval v smeri nekdanjega mejnega prehoda Solkan. "Tam je zapeljal čez slovensko-italijansko državno mejo na območje Italije z namenom, da bi se izognil policijski kontroli, pri tem pa ni upošteval zakonitih znakov ustavljanja in je bila zaradi tega ogrožena javna varnost," izpostavljajo na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Slovenski policisti so v skladu s sporazumom o čezmejnem policijskem zasledovanju med obema državama zapeljali za pobeglim voznikom preko državne meje v Italijo. Voznik ni ustavil niti italijanskim varnostnim organom na mejnem prehodu, temveč je s pospešeno vožnjo nadaljeval po ulicah Gorice v Italiji.