19-letnica brez izpita po avtocesti

Gorenjski policisti so obravnavali 19-letno voznico, ki je brez vozniškega dovoljenja vozila po avtocesti. To ji je zavestno omogočil 19-letni lastnik avtomobila, ki je vedel, da mladenka ne bi smela za volan. Policisti so osebni avtomobil zasegli.

Gorenjski prometni policisti so včeraj na avtocesti obravnavali nezanesljivo vožnjo voznice osebnega avtomobila. Lastnika avtomobila so policisti kaznovali z globo 500 evrov, zoper voznico pa bodo zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, policisti so zasegli tudi osebni avtomobil. FOTO: Aljoša Kravanja V postopku se je izkazalo, da gre za 19-letno voznico brez vozniškega dovoljenja, ob kateri je sedel tudi 19-letni lastnik avtomobila, ki je vedel, da mladenka ne bi smela voziti in ji je to zavestno omogočil. Lastnika avtomobila so policisti kaznovali z globo 500 evrov, zoper voznico pa bodo zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, policisti so zasegli tudi osebni avtomobil.