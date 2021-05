19-letnica trčila v vozilo, njen avto prevrnilo na bok

Včeraj ob 14.26 so bili koprski policisti obveščeni o prometni nesreči v Novi Gorici, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Policisti so z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 19-letna voznica osebnega avtomobila peljala po Ulici Gradnikove brigade iz smeri Ulice dr. Karla Lavriča proti Erjavčevi ulici.

Pred njo je vozil 55-letnik, ki je ob stanovanjskem bloku v Ulici Gradnikove brigade zaviral in se ustavil z namenom, da bi parkiral v parkirni boks ob vozišču. 19-letnica pa zaradi premajhne varnostne razdalje ni uspela ustaviti in je s prednjim desnim delom vozila trčila v zadnji levi del avtomobila, s katerim se je peljal 55-letnik, sporočajo s PU Koper.

Zaradi trčenja je njeno vozilo prevrnilo na levi bok in obstalo na nasprotnem voznem pasu. V prometni nesreči nihče ni bil poškodovan.

Policistom so pomoč na kraju nudili novogoriški poklicni gasilci. Prometni policisti so 19-letni povzročiteljici nesreče zaradi kršitve Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.