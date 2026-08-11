19-letnik padel v globino in zaradi poškodb umrl

Regijski center za obveščanje Kranj je včeraj okoli 10.30 obvestil policiste PU Kranj o nesreči v gorah na območju Triglava.

19-letni pohodnik se je po podatkih Policije vračal s Kredarice proti dolini Vrat. "Na začetku Tominškove poti je med hojo zdrsnil in padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl," so sporočili.

Na kraju je bila dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je na kraju opravil ogled. Obveščeni sta bili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Pohodnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. V reševanje so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Mojstrana.