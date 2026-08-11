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Črna kronika

19-letnik padel v globino in zaradi poškodb umrl

Kranjska Gora, 11. 08. 2026 09.31 pred enim dnevom 1 min branja 19

Avtor:
Ne.M.
Julijske Alpe

Na območju Triglava se je v ponedeljek zgodila tragična gorska nesreča. 19-letni pohodnik je med hojo s Kredarice zdrsnil in zaradi posledic hudega padca v globino umrl.

Kredarica
Kredarica
FOTO: Bobo

Regijski center za obveščanje Kranj je včeraj okoli 10.30 obvestil policiste PU Kranj o nesreči v gorah na območju Triglava.

19-letni pohodnik se je po podatkih Policije vračal s Kredarice proti dolini Vrat. "Na začetku Tominškove poti je med hojo zdrsnil in padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl," so sporočili.

Na kraju je bila dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je na kraju opravil ogled. Obveščeni sta bili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Pohodnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. V reševanje so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Mojstrana.

Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali pohodnike ponovno pozivajo, da se v gore odpravijo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. "Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imejte zadostno količino tekočine," so zapisali na PU Kranj.

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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
11. 08. 2026 21.20
Gora vzame vsakega, ki se ji ponuja.
Odgovori
+1
1 0
I am lost.
11. 08. 2026 16.39
Vsi umirajo..samo jaz sem zdrav... mislim vsaj telesno..
Odgovori
-4
0 4
NickN
11. 08. 2026 13.39
V takih primerih ni primerno pustiti dovoljeno komentiranje.
Odgovori
+12
15 3
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 13.05
še enkrat,gore niso nore zato pa PREVIDNO TER PO SVOJIH ZMOŽNOSTIH
Odgovori
+9
11 2
dobrabejba35
11. 08. 2026 12.27
rip
Odgovori
+14
14 0
jutri_pa_res
11. 08. 2026 12.16
Ta vest je bila že včeraj. Ali je padel še eden?
Odgovori
+2
9 7
Pinokio
11. 08. 2026 12.13
Kje ste na sliki našli Kredarico? Žal, kot pri spletnih goljufijah, ne pomaga nobeno opozorilo. Človek naredi malo neroden korak in že je prisotna nesreča. Pazite na sebe, drugi stalno ne bodo, ker morajo paziti na lastno varnost.
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+6
9 3
Emil Gyöfi
11. 08. 2026 12.11
Rinejo tja kamor ni potrebe.
Odgovori
-11
6 17
Zvedavi_norec
11. 08. 2026 12.43
Ja, na kavču se to ne more zgodit...
Odgovori
+10
12 2
bronco60
11. 08. 2026 12.00
Na žalost se ljudje precenjujejo in jim pade zbranost, nato pa ...Škoda mladega življenja, svojcem pa sožalje.
Odgovori
+16
16 0
mojcd
11. 08. 2026 11.42
Hribi poberejo vec ljudi kot motorji
Odgovori
-3
9 12
96bimBo
11. 08. 2026 11.58
Ja, ...
Odgovori
+0
3 3
kryptix
11. 08. 2026 11.59
Bolj kot avto proti letalu. Ko gre kaj narobe tam zgoraj ni čudežev.
Odgovori
+4
6 2
Teleport
11. 08. 2026 12.09
In kaj si s tem hotela povedat
Odgovori
+0
4 4
Jon Bacek
11. 08. 2026 12.10
A si motorist?
Odgovori
+0
4 4
Ricinus
11. 08. 2026 15.33
Saj je tudi hribolazcev neprimerljivo več kot motoristov
Odgovori
+2
3 1
Fiona Shrek
11. 08. 2026 16.01
Triglav je gora, ne hrib. Če že primerjaš statistiko, jo vsaj primerjaj za isto kategorijo.
Odgovori
+0
1 1
Ricinus
11. 08. 2026 16.44
Daj tudi vsak motor ni superbike. Je pa tudi marsikateri hrib i nas
Odgovori
-1
0 1
Ricinus
11. 08. 2026 16.45
Okej, tudi gornikov je veliko več kot motoristov
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-1
0 1
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