19-letnik razgrajal in zbežal na kontejner, policisti uporabili silo

19-letnik je sprva ob prihodu policistov pobegnil v smeri plaže, a so ga kmalu izsledili na enem od kontejnerjev na portoroški promenadi.

Po ukazu, naj pride na tla, je skočil in znova zbežal, a so ga policisti ujeli in zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Ker je 19-letnik nadaljeval s kršitvijo kljub posredovanju policistov, je bilo zoper njega odrejeno pridržanje. Zaradi poškodb ga je pregledal zdravnik, ki je ocenil, da je sposoben za pridržanje.