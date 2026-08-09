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Črna kronika

19-letnik razgrajal in zbežal na kontejner, policisti uporabili silo

Portorož, 09. 08. 2026 14.14 pred enim dnevom 1 min branja 16

Avtor:
M.S.
Morje ponoči (slika je simbolična)

Policisti so v zgodnjih sobotnih jutranjih urah posredovali v Portorožu, kjer je javni red in mir kršil 19-letnik iz okolice Ljubljane. Ta je bežal pred policisti, ki so morali zoper mladega fanta uporabiti prisilna sredstva. 19-letnik je pri tem utrpel poškodbe.

19-letnik je sprva ob prihodu policistov pobegnil v smeri plaže, a so ga kmalu izsledili na enem od kontejnerjev na portoroški promenadi.

Po ukazu, naj pride na tla, je skočil in znova zbežal, a so ga policisti ujeli in zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Ker je 19-letnik nadaljeval s kršitvijo kljub posredovanju policistov, je bilo zoper njega odrejeno pridržanje. Zaradi poškodb ga je pregledal zdravnik, ki je ocenil, da je sposoben za pridržanje.

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KOMENTARJI16

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96bimBo
10. 08. 2026 09.27
So ga dobro obdelali, kar je sicer prav. Toda pretiravati ni potrebno. Ja, dolgo bo še čutil...
Odgovori
+0
1 1
Mirko papež
09. 08. 2026 20.44
19 letnik napišete....19 let je visoko odrasel moški...al pa naj bo 19 letnik za škodo za kažen pa visoko odrasel...dajte jim začet...starši nenbojo...nas bojo v rit brcal ko bomo mel sklepe kot stare pante...dajte policisti in vsi ostali...
Odgovori
+0
1 1
Mirko papež
09. 08. 2026 20.42
Upam da ste ga ornk zrihtal odraslega moškega ki je razgrajal
Odgovori
+2
2 0
metalika
09. 08. 2026 18.41
Kakšni pogumneži, ko je treba mularijo lovit. Ko je pa treba na Dolenjsko zavit, se pa vsi poskrijejo in ni ne duha ne sluha o njih..
Odgovori
-1
1 2
kovanec
09. 08. 2026 21.11
To je najbolj učinkovit ukrep.
Odgovori
+1
1 0
Veščec
09. 08. 2026 17.59
ziher,je biu nahajpan,pa to
Odgovori
+3
3 0
kovanec
09. 08. 2026 21.13
Najprej je junak, ko je nabunkan pa pohlevna ovčka.
Odgovori
+1
1 0
travc
09. 08. 2026 17.54
Na kaksnih drogah je neki bil?
Odgovori
+3
3 0
Kreden2
09. 08. 2026 17.29
Okolica Ljubljane, okolica ... mladinec je moral biti orenk napuhan, da je skakal po kontejnerjih in se valjal s policisti po tleh. Na primorskem je baje kemije na vsakem koraku kolikor hočeš. V mojih časih je bila trava in smo se samo smejali. Skupaj s policaji. Danes je kemija in fantje mislijo, da so vesoljci.
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+7
7 0
lokson
09. 08. 2026 16.29
Hehe. Na Hrvaškem, ga pa domorodci zrihtajo. Tukaj pa vsi v jok.
Odgovori
+4
4 0
Primož Rus
09. 08. 2026 16.25
PRAVILNO s strani policistov......
Odgovori
+4
4 0
kr en 123
09. 08. 2026 15.11
Če je dober za skakanje na in iz kontejnerja, je fant v dovolj dobri formi tudi za pridržanje...
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+15
15 0
Pinokio
09. 08. 2026 15.07
Take je treba naučiti malo obzirnosti in da ni v redu vse, kar si izmislijo. Nič narobe, če jo pri tem malo fašejo, vse za streznitev in opomin.
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+16
16 0
Minifa
09. 08. 2026 14.57
Na Hrvaškem vzgajajo take Ljubljanske SONČKE...na primeren način, potem je pa vse narobe ))
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+14
16 2
Morgoth
09. 08. 2026 15.41
Ta je prištinski, ne ljubljanski sonček.
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+1
4 3
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