19-letnik z motorjem v drevo

Primorski policisti so imeli čez vikend veliko dela s prehitrimi ali pijanimi vozniki. V Krajni vasi pri Sežani se je v prometni nesreči poškodoval 19-letni motorist, ki je v levem ovinku zapeljal desno, izven vozišča, in trčil v drevo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, odredili pa so mu tudi strokovni pregled.

V Boninih je 21-letnica vozila preblizu desnemu robu vozišča, zato je trčila v odbojno ograjo, vozilo pa se je prevrnilo na levi bok in obstalo na sredini vozišča. Voznica se je lažje poškodovala.

V Hrvatinih so policisti obravnavali postopek, v katerem so 22-letniku zasegli vozilo, saj je bil pri njem hitri test na droge pozitiven, strokovni pregled pa je odklonil. V Sežani pa so policisti ustavili 58-letnega voznika, ki je napihal 0,75 mg/l alkohola, poleg tega pa je zanj veljal ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.