19-letnik zapeljal v reko Soro in na kraju umrl

Na kraju je pomoč nudilo tudi zdravstveno osebje in gasilci. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vzroku in vseh okoliščinah prometne nesreče. Do izlitja tekočin iz avtomobila in posledično onesnaženja reke Sore ni prišlo. Cesta je bila v času ogleda zaprta in je od 10. ure dalje ponovno odprta. Obvoz je bil urejen. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj.