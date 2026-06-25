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Črna kronika

19-letnik zletel z avtoceste in v nesreči umrl

Ljubljana, 25. 06. 2026 08.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Trikotnik

Na dolenjski avtocesti se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 19-letni voznik. Ta je med prehitevanjem zletel z avtoceste in se večkrat prevrnil, zaradi hudih poškodb pa je na kraju umrl.

V sredo ob 20.55 se je na avtocesti A2, pri izvozu Drnovo v smeri Obrežja zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 19-letni voznik, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

19-letni voznik osebnega vozila je med prehitevanjem oplazil vozilo, ki ga je vozil 44-letni voznik, nakar je pričel bočno drseti in se na travnati površini večkrat prevrnil. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju nesreče umrl, njegov 19-letni sopotnik se je hudo telesno poškodoval, 44-letni voznik drugega osebnega vozila pa v trčenju ni bil poškodovan.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 171 prometnih nesreč, eno torej s smrtnim izidom, 17 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, pet pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 66 kršitev javnega reda in miru ter 71 kaznivih dejanj.

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