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Črna kronika

19-letnika, ki je izginil pod vrhom Triglava, našli mrtvega

Bovec, 05. 11. 2026 15.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Iskanje pogrešanega srbskega študenta na Triglavu

Srbskega študenta, ki je minuli konec tedna izginil pod vrhom Triglava, so gorski reševalci po večdnevni iskalni akciji našli mrtvega. Iz Gorske reševalne zveze Slovenije so sporočili, da je intervencija potekala na zelo zahtevnem terenu in v izredno težkih vremenskih razmerah.

V soboto se je 19-letni državljan Srbije sam odpravil na Triglav, dan kasneje, 1. novembra, pa je na številko 112 javil, da je zaradi goste megle, vetra in teme obtičal na zahtevni poti na Plemenice. Takrat je stekla intenzivna iskalna in reševalna akcija, a tudi več dni po zadnjem stiku z izginulim srbskim študentom so reševalci na višini 2130 metrov odkrili le njegov telefon, blazino in ponjavo.

To je bilo v sredo, ko je v Trento prišel tudi oče 19-letnika. Dan kasneje so pristojni sporočili, da so pod Triglavom v snegu našli tudi Srba, žal mrtvega.

Kot je sporočila Gorska reševalna zveza Slovenije, so gorski reševalci GRS Bovec in GRS Mojstrana v ponedeljek našli nekaj osebnih predmetov planinca, reševanje pa se je nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Aktivirana je bila tudi helikopterska posadka na Brniku s helikopterjem Slovenske vojske in Slovenske policije.

"Intervencija je potekala na zelo zahtevnem terenu, v izredno težkih in izjemno neugodnih razmerah (sneg, led, dež, veter in megla)," so sporočili, svojcem in bližnjim pokojnega pa izrekli iskreno sožalje.

Oče študenta je pred tem za srbske medije opisal, da so reševalci njegovega sina že minule dni iskali tudi s helikopterjem, a da so megla, sneg in močan veter znatno ovirali akcijo.

Pojasnil je tudi, kakšno opremo je imel sin s seboj, piše srbski B92. Po njegovih besedah je s seboj prinesel aluminijasto termofolijo, spalno vrečo, plinski grelec in tri naglavne svetilke, vendar je bila noč, ko je poklical reševalno službo, izjemno mrzla. Temperatura naj bi se na gori spustila na -15 stopinj Celzija.

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