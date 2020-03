19-letniku zasegli kilogram ekstazija, LSD, kokain, konopljo in 4.500 evrov

Policisti Policijske postaje Maribor II so 3. marca na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku (ZKP) odvzeli prostost 19-letnemu Mariborčanu z območja Radvanja in ga pridržali, so sporočili s PU Maribor. V času pridržanja so pri njem opravili hišno preiskavo in mu zasegli skupno 978,65 grama prepovedane droge MDMA. Med to drogo je bila 901 tableta, bolj znana pod imenom ekstazi, ostala prepovedana droga MDMA pa je bila v kristalih. V različnih PVC in ALU vrečkah so našli in mu zasegli še 76,45 grama prepovedane droge amfetamin.