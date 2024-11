1,95 mg/l ali štiri promile: nepredstavljivo pijan sedel za volan

Murskosoboški policisti so v torek okoli 21. ure med Dokležovjem in Veržejem ustavili 50-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odredili so mu preizkus z elektronskim alkotestom, ki je pokazal kar 1,95 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Z drugimi besedami: "po starem" je napihal kar štiri promile.

Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali in ga pridržali do streznitve. Žejnega voznika poleg tega čaka tudi obisk sodišča.

Kako glava in telo delujeta ob takšni količini alkohola, si lahko le predstavljamo. Na spletni strani Policije so sicer navedli učinke, a le do 0,48 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar je štirikrat manj. Ocenjujejo, da se takrat možnost za udeležbo v prometni nesreči v primerjavi s treznim voznikom poveča za kar 25-krat.

Odziv oči na svetlobo je bistveno moten. Zožen je zorni kot, zaradi česar voznik ne more več pravočasno dojemati, kaj prihaja z leve oziroma z desne. Odzivni čas se povečuje, zmožnost ocenjevanja globine prostora pa se zmanjša za polovico. "To pomeni, da praviloma vozite s premajhno varnostno razdaljo, da so vaši odzivi prepozni in večinoma napačni in da se na določene nevarnosti sploh ne odzivate več. Posledice so naleti," so našteli.

Vse to, še enkrat, že pri 0,48 mg/l. Sposobnost opazovanja premikajočih luči se sicer poslabša že pri 0,09, zaznavanje globine pa je prizadeto že pri 0,14 mg/l. Že takrat se možnost za povzročitev nesreče poveča za petkrat.