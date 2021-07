1950 evrov kazni za voznika BMW-ja, ki je divjal po štajerski avtocesti

Policisti Postaje prometne policije Celje in policisti Uprave avtocestne policije so sinoči obravnavali voznika osebnega avtomobila znamke BMW romunskih registrskih številk, ki je po avtocesti iz smeri Maribora proti Ljubljani vozil z občutno povečano hitrostjo.

Prva meritev hitrosti je bila opravljena na stacionarnem merilniku hitrosti zunaj naselja Polskava, kjer je voznik pri omejitvi hitrosti 130 kilometrov na uro vozil 180 kilometrov na uro. Hitrost vožnje je bila znova izmerjena zunaj naselja Slatina, kjer je voznik pri omejitvi 100 km/h vozil 171 km/h.

S takšno hitrostjo je nadaljeval vse do Šentruperta, kjer sta policista izvajala meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti. Voznik je takrat vozil 195 km/h. Policista sta vozniku sledila vse do izvoza Trojane, kjer sta ga ustavila in mu predstavila opisane prekrške. Izrekla sta mu globo v višini 1950 evrov in 17 kazenskih točk. Globo je plačal takoj v polovičnem znesku.

"Znova poudarjamo, da je prehitra vožnja že sama po sebi nevarna. Še nevarnejša pa je v kombinaciji z dolgotrajno vožnjo, ko vozniki zaradi utrujenosti niso več popolnoma zbrani," je zapisala tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.