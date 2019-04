20-letni Američan zaradi neprimerne obutve zdrsnil na Bovškem

V petek zvečer so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili, da se je pri sestopu z Javorščka (1.557 metrov visoka gora) na Bovškem poškodoval 20-letni planinec, državljan ZDA. Po sedaj zbranih podatkih se je v skupini štirih prijateljev (študentov) povzpel na omenjeno goro. Pri sestopu so odšli po bližnjici, kjer je mlademu Američanu zaradi neprimerne obutve zdrsnilo. Posledično se je kotalil približno 50 metrov po strmem pobočju. Pri tem pa se je predvidoma lažje telesno poškodoval. Utrpel je udarec v glavo in levo stegnenico.

Kasneje so posredovali gorski reševalci GRS Bovec, ki so poškodovanega tujca na kraju oskrbeli in ga na klasičen način prenesli v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin. Američana so nato odpeljali na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico.

Čeprav je v dolini pomlad, v gorah marsikje še vladajo zimske razmere, na kar moramo biti ustrezno pripravljeni in se v gore odpravljati načrtovano in odgovorno, s primerno opremo in znanjem.